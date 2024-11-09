BioWare оголосила конкурс скріншотів.

Розробники Dragon Age: The Veilguard організували конкурс скріншотів серед гравців. Переможці отримають відеокарту RTX 4080 Super і колекційне видання гри.

Про це BioWare оголосила у своїх соціальних мережах. Конкурсантам необхідно опублікувати скріншот, зроблений за допомогою ігрового фоторежиму з хештегом #DragonAgePhotoModeContest.

Оцінюватимуть скріншоти журі, що складається з розробників BioWare. Роботи оцінюватимуть за креативністю, концептуальністю та органічністю. Прийом заявок триватиме до 18 листопада.

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Призових місць буде п'ять: два перших місця отримають RTX 4080 Super і колекційне видання Dragon Age: The Veilguard із клинком Соласа, що світиться. Решта три переможці так само отримають колекційку.

Реліз Dragon Age: The Veilguard відбувся 31 жовтня. Гра доступна на ПК, Xbox Series і Playstation 5. Гра отримала досить теплий прийом від критиків заробивши 83 бали на Metacritic.

Крім того, нова Dragon Age побила рекорд за одноразовим онлайном у Steam серед усіх ігор BioWare. На піку в неї грало понад 70 тисяч осіб.

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