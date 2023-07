У переліку є як відомі хіти, так і високооцінені тайтли від незалежних розробників.

Один з найбільших сайтів-агрегаторів рецензій Metacritic підвів проміжні підсумки ігрового 2023 року, опублікувавши топ-20 тайтлів з найвищими оцінками від критиків. В переліку є як відомі хіти, так і шедеври від незалежних розробників.

Список очікувано очолила нова ексклюзивна гра для Nintendo Switch – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, яка отримала найвищу оцінку в 95 балів. На друге місце розташувався ще один ексклюзив Нінтендо – Metroid Prime Remastered. Замикає трійку лідерів ремейк Resident Evil 4. Весь топ-20 виглядає так:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — 96 Metroid Prime Remastered — 94 Resident Evil 4 Remake — 92 Street Fighter 6 — 92 Dead Space Remake — 89 Final Fantasy XVI — 88 Theatrhythm Final Bar Line — 87 Hi-Fi Rush — 87 Diablo 4 — 87 Star Wars Jedi: Survivor — 85 Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo — 85 Humanity — 85 A Space for the Unbound — 85 Octopath Traveller II — 84 The Murder of Sonic the Hedgehog — 84 Hogwarts Legacy — 84 Cassette Beasts — 84 Labyrinth of Galleria: The Moon Society — 83 Age of Wonders 4 — 83 Doomblade — 83

Показово, що на п'ятнадцятому місці розташувалася безкоштовна детективна гра про смерть Соніка (the Murder of Sonic The Hedgehog), яка була випущена як першоквітневий жарт, але на диво виявилася популярна як серед гравців, так і оглядачів.

Літо, як правило, вважається в ігровій індустрії періодом затишшя. На відміну від червня, в найближчі два місяці релізів буде самий мінімум, а цікавих і того менше. Так чи інакше, навіть в такій ситуації знайдеться, у що пограти. УНІАН розповідав, у що пограти на ПК в липні 2023.

А тим часом в Steam проходить великий літній розпродаж. Подешевшало багато новинок, а хітів минулих років на кшталт Red Dead Redemption 2, Elden Ring і God of War за зниженими цінами і зовсім не злічити. Загалом, кожен знайде щось для себе.

