Один з найбільших сайтів-агрегаторів рецензій Metacritic підвів проміжні підсумки ігрового 2023 року, опублікувавши топ-20 тайтлів з найвищими оцінками від критиків. В переліку є як відомі хіти, так і шедеври від незалежних розробників.
Список очікувано очолила нова ексклюзивна гра для Nintendo Switch – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, яка отримала найвищу оцінку в 95 балів. На друге місце розташувався ще один ексклюзив Нінтендо – Metroid Prime Remastered. Замикає трійку лідерів ремейк Resident Evil 4. Весь топ-20 виглядає так:
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — 96
- Metroid Prime Remastered — 94
- Resident Evil 4 Remake — 92
- Street Fighter 6 — 92
- Dead Space Remake — 89
- Final Fantasy XVI — 88
- Theatrhythm Final Bar Line — 87
- Hi-Fi Rush — 87
- Diablo 4 — 87
- Star Wars Jedi: Survivor — 85
- Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo — 85
- Humanity — 85
- A Space for the Unbound — 85
- Octopath Traveller II — 84
- The Murder of Sonic the Hedgehog — 84
- Hogwarts Legacy — 84
- Cassette Beasts — 84
- Labyrinth of Galleria: The Moon Society — 83
- Age of Wonders 4 — 83
- Doomblade — 83
Показово, що на п'ятнадцятому місці розташувалася безкоштовна детективна гра про смерть Соніка (the Murder of Sonic The Hedgehog), яка була випущена як першоквітневий жарт, але на диво виявилася популярна як серед гравців, так і оглядачів.
Літо, як правило, вважається в ігровій індустрії періодом затишшя. На відміну від червня, в найближчі два місяці релізів буде самий мінімум, а цікавих і того менше. Так чи інакше, навіть в такій ситуації знайдеться, у що пограти. УНІАН розповідав, у що пограти на ПК в липні 2023.
А тим часом в Steam проходить великий літній розпродаж. Подешевшало багато новинок, а хітів минулих років на кшталт Red Dead Redemption 2, Elden Ring і God of War за зниженими цінами і зовсім не злічити. Загалом, кожен знайде щось для себе.