Про це заявив геймдиректор китайського екшену.

Один із претендентів на звання гри року Black Myth: Wukong так і не вийшла на Xbox, але, схоже, у цього є радше технічні причини.

За словами геймдиректора проекту Фен Цзі, однією з основних причин затримки стала необхідність адаптувати Black Myth: Wukong під особливості молодшої консолі Microsoft - Xbox Series S. Розробник натякнув, що 10 ГБ поділюваної пам'яті цієї системи не завжди дають змогу досягти бажаного рівня якості без тривалої та кропіткої оптимізації.

"У всіх усе на вищому рівні, а ось Xbox наче залишився без свого спорядження... Щось тут не так (але з цими 10 ГБ поділюваної пам'яті - без кількох років досвіду оптимізації з цим справді не розібратися)"

Однак кілька місяців тому Microsoft заявила, що жодні апаратні обмеження не впливають на вихід гри на Xbox і що справжня причина криється в домовленостях із Playstation.

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Раніше ми розповідали, що експерти з технічного видання визнали Black Myth: Wukong однією з найкрасивіших ігор 2024 року. Гра опинилася в одному списку з Hellblade 2: Senua's Saga та Indiana Jones and the Great Circle.

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