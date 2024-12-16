Розробник засмучений, що його гра не отримала звання "гри року", але подякував гравцям за підтримку.

Цього року було два основних претенденти на звання "Гра року" за версією The Game Awards - Black Myth: Wukong і Astro Bot. За підсумком переможцем вийшов ексклюзив Playstation, що засмутило директора китайського екшену.

Глава Game Science Фен Цзі, яка розробила Black Myth: Wukong, поділився в китайській соціальній мережі Weibo, що він написав промову для отримання премії найкращої гри ще два роки тому, а в підсумку так жодного разу і не вийшов на сцену: "Я справді не розумію, за якими критеріями обирається гра року, я, блін, даремно приїхав!"

Незважаючи на те, що Wukong не отримала головний титул, гру відзначили в номінаціях "Найкращий екшен" і "Вибір гравців", за що розробник вдячний:

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"У підсумку Wukong переміг у номінаціях "Найкращий екшен" і "Вибір гравців", що не може не тішити. Але я маю визнати, що є і розчарування, і жаль."

Після перемоги Astro Bot в інтернеті прокотилася хвиля невдоволень і нерозуміння, чому звання найкращої гри не пішло Wukong. Розробник поділяє цю думку, але скоріше через самовпевненість у своєму проєкті, хоч і розуміє людей, які згодні з результатами премії: "Я цілком можу зрозуміти це небажання співчувати цьому нещастю, бо знаю, що за цими емоціями стоїть не біль та злість, а почуття власної гідності та впевненість у собі."

Раніше ми розповідали, що китайські гравці почали писати негативні відгуки Baldur's Gate 3 у Steam через те, що Свен Вінке оголосив Astro Bot грою року.

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