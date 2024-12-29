Крім великих проєктів цього року, у топ також потрапив маловідомий платформер про циркачку Пенні.

Технічне видання Digital Foundry представило топ-10 ігор цього року з найбільш просунутою графікою.

Очікувано, більшість ігор зі списку розроблено на Unreal Engine 5, найбільш технологічному ігровому рушію в наш час. Але також у топ затесалася, наприклад, Penny's Big Breakaway, маловідомий 3D платформер, що вийшов у лютому цього року. У гри всього 749 відгуків у Steam.

Indiana Jones and the Great Circle

Нова пригода культового археолога, що обіцяє дослідження стародавніх цивілізацій, головоломки і захопливі битви. Сюжет натхненний класичними фільмами, з акцентом на дослідження та екшен. Hellblade 2: Senua's Saga

Продовження знаменитої гри про войовницю Сенуа, яка бореться з власними демонами. Поєднує глибокий психологічний сюжет із приголомшливою графікою та напруженими битвами. Star Wars Outlaws

Відкритий світ у всесвіті "Зоряних воєн", де гравець бере на себе роль сміливого злочинця. Black Myth: Wukong

Натхненна китайською міфологією гра з епічною історією про подорож Царя Мавп. Захопливі битви, стильний дизайн і унікальні вороги. Penny's Big Breakaway

Яскрава і динамічна платформерна гра, сповнена гумору і пригод. Гравцям належить допомогти Пенні розкрити таємницю космічної струни. Astro Bot

Симпатична і захоплива гра, яка перенесе вас у барвистий світ роботів і минулих проектів Playstation. Silent Hill 2

Ремейк культової гри в жанрі хорор, який занурить гравців в атмосферу психологічного жаху і страху. Покращена графіка та сучасний геймдизайн з уже класичною історією. Dragon Age: The Veilguard

Нова глава в епічній RPG-серії Dragon Age, що досліджує конфлікти між світами смертних і магічних істот. Riven

Оновлена версія класичної пригоди, що продовжує історію Myst. Фантастичний світ, насичений головоломками, знову заворожує деталізованим опрацюванням. Dragon's Dogma 2

Довгоочікуване продовження популярної екшен-RPG із захопливими битвами та величезним відкритим світом із великим потенціалом для рольового відіграшу.

Раніше ми розповідали, що видання GamingBolt теж складало топ найкрасивіших ігор 2024 року. Туди також потрапив Stalker 2: Heart of Chornobyl.

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