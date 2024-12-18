Valve представила учасників премії Steam 2024. Серед номінантів на звання "Гра року" опинилися проєкти, які не удостоїлися такої честі на The Game Awards 2024: S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl, Helldivers 2 і Warhammer 40,000: Space Marine II.
Голосування за переможців премії розпочнеться завтра, 19 грудня, о 20:00 за Києвом. Переможці стануть відомі 31 грудня в той самий час. Проголосувати може будь-хто охочий.
Гра року
- Black Myth: Wukong
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Balatro
- Helldivers 2
- Warhammer 40,000: Space Marine II
Гра року у віртуальній реальності
- Metro Awakening
- Davigo
- Maestro
- Blade and Sorcery
- Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2
Найкраща гра з підтримкою
- Stardew Valley
- Baldur's Gate III
- Dota 2
- No Man's Sky
- Elden Ring
Найкраща гра на Steam Deck
- Deep Rock Galactic: Survivor
- Balatro
- Hades II
- God of War: Ragnarök
- Warhammer 40,000: Rogue Trader
Найкращий мультиплеєр
- Palworld
- Helldivers 2
- Warhammer 40,000: Space Marine II
- Sons of the Forest
- Задовільний
Видатний візуальний стиль
- Silent Hill 2
- Нева
- Nine Sols
- Metaphor: ReFantazio
- Hades II
Найбільш інноваційний геймплей
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля
- Balatro
- Helldivers 2
- Liar's Bar
- Satisfactory
Найкраща гра, яка вам не дається
- Black Myth: Wukong
- Ghost of Tsushima
- Dragon Ball: Sparking! ZERO
- THE FINALS
- Tekken 8
Найкращий саундтрек
- Silent Hill 2
- Red Dead Redemption
- Fate/stay night REMASTERED
- Horizon Forbidden West
- Frostpunk 2
Найкраща гра з видатним сюжетом
- Black Myth: Wukong
- Ghost of Tsushima
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля
- Миття рота
- Final Fantasy XVI
Найбільш розслаблююча гра
- Tiny Glade
- House Flipper 2
- Farming Simulator 25
- Webfishing
- TCG Card Shop Simulator
Раніше творець Black Myth: Wukong поділився, що написав переможну промову для The Game Awards 2024 ще два роки тому, а в результаті за всю церемонію він жодного разу не вийшов на сцену.