Valve номінує Stalker 2 на звання "Гра року" / Фото - Світ ігор GSC

Valve представила учасників премії Steam 2024. Серед номінантів на звання "Гра року" опинилися проєкти, які не удостоїлися такої честі на The Game Awards 2024: S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl, Helldivers 2 і Warhammer 40,000: Space Marine II.

Голосування за переможців премії розпочнеться завтра, 19 грудня, о 20:00 за Києвом. Переможці стануть відомі 31 грудня в той самий час. Проголосувати може будь-хто охочий.

Гра року

  • Black Myth: Wukong
  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
  • Balatro
  • Helldivers 2
  • Warhammer 40,000: Space Marine II

Гра року у віртуальній реальності

  • Metro Awakening
  • Davigo
  • Maestro
  • Blade and Sorcery
  • Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2

Найкраща гра з підтримкою

  • Stardew Valley
  • Baldur's Gate III
  • Dota 2
  • No Man's Sky
  • Elden Ring

Найкраща гра на Steam Deck

  • Deep Rock Galactic: Survivor
  • Balatro
  • Hades II
  • God of War: Ragnarök
  • Warhammer 40,000: Rogue Trader

Найкращий мультиплеєр

  • Palworld
  • Helldivers 2
  • Warhammer 40,000: Space Marine II
  • Sons of the Forest
  • Задовільний

Видатний візуальний стиль

  • Silent Hill 2
  • Нева
  • Nine Sols
  • Metaphor: ReFantazio
  • Hades II

Найбільш інноваційний геймплей

  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля
  • Balatro
  • Helldivers 2
  • Liar's Bar
  • Satisfactory

Найкраща гра, яка вам не дається

  • Black Myth: Wukong
  • Ghost of Tsushima
  • Dragon Ball: Sparking! ZERO
  • THE FINALS
  • Tekken 8

Найкращий саундтрек

  • Silent Hill 2
  • Red Dead Redemption
  • Fate/stay night REMASTERED
  • Horizon Forbidden West
  • Frostpunk 2

Найкраща гра з видатним сюжетом

  • Black Myth: Wukong
  • Ghost of Tsushima
  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля
  • Миття рота
  • Final Fantasy XVI

Найбільш розслаблююча гра

  • Tiny Glade
  • House Flipper 2
  • Farming Simulator 25
  • Webfishing
  • TCG Card Shop Simulator

Раніше творець Black Myth: Wukong поділився, що написав переможну промову для The Game Awards 2024 ще два роки тому, а в результаті за всю церемонію він жодного разу не вийшов на сцену.

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