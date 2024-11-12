Сьогодні стартує новий івент Overwatch Classic з героями і картами з оригінальної гри 2016 року.

Студія Blizzard вирішила зіграти на вашій ностальгії та анонсувала Overwatch: Classic – тимчасовий режим для Overwatch 2 з героями та картами з оригінальної гри 2016-го.

У рамках події будуть доступні 21 оригінальний герой зі старими здібностями, 12 карт і 6 ігрових режимів, включно зі "Штурмом", який Blizzard прибрала під час переходу на Overwatch 2. Матчі проходять у форматі "6 на 6" – все, як на релізі Overwatch у 2016 році.

У перші дні Overwatch: Classic у матчах не буде обмежень за ролями або кількістю однакових героїв, тому за бажанням можна зібрати команду з шести Торбйорнів. Пізніше розробники випустять "патч", який введе ролі.

Подія стартує сьогодні і триватиме до 2 грудня. Багато ветеранів Overwatch, імовірно, повернуться заради ностальгії. Для тих, хто грав у перші місяці після релізу, це шанс знову відчути дух ранньої гри, а для новачків це стане унікальною можливістю побачити, з чого все почалося.

У Overwatch 2 стартувала подія Overwatch Classic

Нагадаємо, Overwatch 2 дебютувала в Steam минулого літа, завдяки ініціативі Blizzard публікувати свої ігри на конкуруючій платформі. Цей крок спрямований на залучення нової аудиторії.

Тим часом в останньому оновленні клієнта Steam розробники остаточно припинили підтримку Windows 7 і 8. На цих ОС лаунчер більше не запускається.

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