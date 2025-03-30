Спроба зробити сиквел повністю провалилася.

Blizzard може прибрати цифру "2" з назви Overwatch 2. Таке припущення з'явилося після витоку інформації про 16 сезон гри, в якому відбулися зміни в назві скінів.

У зливі повідомляється, що скіни з першої гри тепер називатимуться "Classic", а скіни з Overwatch 2 - "Valorous". Раніше вони маркувалися за приналежністю до частини серії: просто Overwatch і Overwatch 2.

Крім того, у витоку представлені нові скіни, як-от міфічний скін для Джуно, перероблене вбрання Королеви Стерв'ятників у стилі Зевса та колаборація з "Гандамом", продовжуючи серію аніме-кросоверів у грі.

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Раніше дочка Ілона Маска - Вівіан Вілсон розповіла про скіл свого батька в Overwatch. За її словами, мільярдер грає в проєкт Blizzard "просто як собаче лайно".

Крім того, нещодавно колишній очільник Blizzard Боббі Котік подав до суду на ігрових журналістів, звинувативши їх у наклепі. Нібито Kotaku і Gizmodo у своїх статтях про дискримінацію в Blizzard згадували випадки, спростовані в розслідуванні Міністерства юстиції США.

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