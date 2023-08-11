"Гра весела, але жадібність розробників псує весь досвід", говориться в більшості відгуків.

Компанія Blizzard, як і обіцяла, вперше в історії випустила свою гру в Steam – нею став Overwatch 2. За добу після релізу онлайн-шутер отримав шалену кількість негативних відгуків.

Безкоштовний мультиплеєрний шутер від Blizzard отримав понад 25 тис. відгуків і мітку "Виключно негативні". При цьому рекомендують "новинку" тільки 14% користувачів.

Багато хто з гравців засуджує підхід Blizzard до розробки гри за останній рік, серед яких відсутність PvE, агресивна монетизація, невтішний бойовий пропуск і мізерна кількість нового контенту в порівнянні з оригіналом. При цьому багато позитивних відгуків, як виявилося, також сварять Blizzard. "Гра весела, але жадібність розробників псує весь досвід" – пишуть гравці.

Що до пікового онлайну Overwatch 2 в Steam, то в цей час він становить трохи більше ніж 50 000 одночасних гравців.

Поява гри в Steam збіглася зі стартом масштабного сезону під назвою "Вторгнення". Гравців чекають сюжетні місії, новий герой підтримки і кооперативний режим.

Ігри Blizzard "переїжджають" в Steam: що відомо

Overwatch 2 дебютував у Steam, завдяки новій ініціативі Blizzard публікувати свої проєкти на суперницькій платформі Valve. Цей крок спрямований на залучення нової аудиторії.

При цьому Blizzard не збирається відмовлятися від Battle.net. Для компанії ця платформа залишиться основною.

Ще не підтверджено, які наступні ігри компанії вийдуть на Steam. Але відомо, що в Стімі вийдуть далеко не всі тайтли.

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