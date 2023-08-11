Компанія Blizzard, як і обіцяла, вперше в історії випустила свою гру в Steam – нею став Overwatch 2. За добу після релізу онлайн-шутер отримав шалену кількість негативних відгуків.
Безкоштовний мультиплеєрний шутер від Blizzard отримав понад 25 тис. відгуків і мітку "Виключно негативні". При цьому рекомендують "новинку" тільки 14% користувачів.
Багато хто з гравців засуджує підхід Blizzard до розробки гри за останній рік, серед яких відсутність PvE, агресивна монетизація, невтішний бойовий пропуск і мізерна кількість нового контенту в порівнянні з оригіналом. При цьому багато позитивних відгуків, як виявилося, також сварять Blizzard. "Гра весела, але жадібність розробників псує весь досвід" – пишуть гравці.
Що до пікового онлайну Overwatch 2 в Steam, то в цей час він становить трохи більше ніж 50 000 одночасних гравців.
Поява гри в Steam збіглася зі стартом масштабного сезону під назвою "Вторгнення". Гравців чекають сюжетні місії, новий герой підтримки і кооперативний режим.
Ігри Blizzard "переїжджають" в Steam: що відомо
- Overwatch 2 дебютував у Steam, завдяки новій ініціативі Blizzard публікувати свої проєкти на суперницькій платформі Valve. Цей крок спрямований на залучення нової аудиторії.
- При цьому Blizzard не збирається відмовлятися від Battle.net. Для компанії ця платформа залишиться основною.
- Ще не підтверджено, які наступні ігри компанії вийдуть на Steam. Але відомо, що в Стімі вийдуть далеко не всі тайтли.