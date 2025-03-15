Нібито Kotaku і Gizmodo у своїх статтях про дискримінацію в Blizzard згадували випадки, спростовані в розслідуванні Міністерства юстиції США.

Колишній очільник Blizzard Боббі Котік подав позов проти медіахолдингу G/O Media, звинувативши його в наклепі через публікації на Kotaku і Gizmodo.

У статтях, що викликали невдоволення екс-глави Activision Blizzard, порушували тему минулих розслідувань про дискримінаційні проблеми в компанії, які вже було офіційно закрито та спростовано.

Запис про позов з'явився в судових архівах Делавера 11 березня, проте сам документ поки недоступний. Позивач вимагає компенсації, суму якої має визначити суд. У скарзі вказується, що журналісти Kotaku і Gizmodo "навмисно включили неправдиві і вже відкликані звинувачення, знаючи, що вони не відповідають дійсності".

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Представники Котіка стверджують, що неодноразово зверталися до редакції з вимогою внести правки, але навіть після оновлення матеріалів звинувачення залишилися. За словами юристів ексглави Activision Blizzard, згадка цих деталей у статтях була зроблена виключно з метою завдати шкоди їхньому клієнту.

Раніше розслідування щодо Activision Blizzard, що проводилося Міністерством юстиції США, завершилося миром, і в підсумковій угоді зазначалося, що жоден суд не підтвердив провину компанії або її керівництва.

Раніше Боббі Котік заявляв, що вважає екранізацію Warcraft найгіршим фільмом, який він коли-небудь бачив.

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