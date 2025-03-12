Це вже 4 скасований Blizzcon за останні 6 років.

Після кількох років скасувань і пауз Blizzard офіційно оголосила про повернення BlizzCon, фанатський фестиваль знову відбудеться у 2026 році. Офлайн-івент пройде 12 і 13 вересня в Анахаймському конференц-центрі.

У Blizzard обіцяють, що виведуть івент на новий рівень і зроблять його по-справжньому "незабутнім":

"У 2026 році, поряд із традиційними елементами BlizzCon - церемонією відкриття, тематичними панелями, Darkmoon Faire, дружніми змаганнями і можливістю особисто випробувати новинки - ми плануємо вивести цю культову подію на новий рівень і зробити її по-справжньому незабутньою".

Уперше BlizzCon відбувся 2005 року і проходив щорічно до 2019-го. У 2020-му івент скасували через пандемію, а у 2021-му провели в онлайн-форматі. У 2022-му BlizzCon знову не відбувся, потім його провели у 2023-му, але після цього Blizzard знову відмовилася від проведення івенту у 2024 і 2025 роках.

Відео дня

Раніше ми розповідали, що Konami анонсувала презентацію, де розповість про нову частину Silent Hill f. Івент відбудеться 14 березня, фанати очікують усього, аж до дати релізу нової гри.

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