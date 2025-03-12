Після кількох років скасувань і пауз Blizzard офіційно оголосила про повернення BlizzCon, фанатський фестиваль знову відбудеться у 2026 році. Офлайн-івент пройде 12 і 13 вересня в Анахаймському конференц-центрі.
У Blizzard обіцяють, що виведуть івент на новий рівень і зроблять його по-справжньому "незабутнім":
"У 2026 році, поряд із традиційними елементами BlizzCon - церемонією відкриття, тематичними панелями, Darkmoon Faire, дружніми змаганнями і можливістю особисто випробувати новинки - ми плануємо вивести цю культову подію на новий рівень і зробити її по-справжньому незабутньою".
Уперше BlizzCon відбувся 2005 року і проходив щорічно до 2019-го. У 2020-му івент скасували через пандемію, а у 2021-му провели в онлайн-форматі. У 2022-му BlizzCon знову не відбувся, потім його провели у 2023-му, але після цього Blizzard знову відмовилася від проведення івенту у 2024 і 2025 роках.
Раніше ми розповідали, що Konami анонсувала презентацію, де розповість про нову частину Silent Hill f. Івент відбудеться 14 березня, фанати очікують усього, аж до дати релізу нової гри.