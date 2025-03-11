Івент відбудеться 14 березня.

Konami анонсувала презентацію Silent Hill Transmission, яка відбудеться 14 березня о 00:00 за київським часом. Головною темою стане Silent Hill f, гра, про яку вперше заговорили ще у 2022 році.

Це свіжа інтерпретація Silent Hill, що переносить дію в Японію 1960-х років. За сценарій відповідає Рюкісі07, письменник, відомий своїми культовими візуальними новелами Higurashi no Naku Koro ni та Umineko no Naku Koro ni.

Konami обіцяє зберегти атмосферу психологічного survival-хоррора, але водночас додати японську культурну специфіку і фольклорні мотиви.

Відео дня

Раніше продюсер Silent Hill Мотої Окамото розповідав, що 2025 року Konami принесе багато новин про одразу два проєкти серії: Silent Hill f і Silent Hill: Townfall.

Крім того, нещодавно студія Bloober Team, яка займалася ремейком Silent Hill 2, оголосила, що продовжила контракт із Konami і зробить ще одну гру за франшизою компанії. Найімовірніше, йдеться про ремейки першого Silent Hill і Silent Hill 3, які , за чутками, вже перебувають у розробці.

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