Компанія і далі буде ділитися окремими новинами про свої ігри.

Коли в 2020 році грянула пандемія COVID-19, багато ігрових заходів довелося скасувати. Серед них була і виставка BlizzCon, яка присвячена проектам Blizzard Entertainment. Після цього стало зрозуміло, що провести шоу в традиційному фізичному форматі вийде ще нескоро. Студії довелося адаптуватися і перенесли захід в онлайн. BlizzCon перетворилася на BlizzConline і відбулася в лютому поточного року. Однак в 2022-му шоу можна не чекати — Blizzard оголосила про його скасування і бажання переглянути формат.

Згідно із заявою на офіційному сайті студії, вона вирішила направити сили і ресурси, які потрібні на організацію такого великого заходу, на підтримку і розвиток своїх команд та ігор. Перерва також дозволить "Метелиці" переосмислити шоу.

"Ми хотіли б скористатися моментом і уявити собі, як може виглядати BlizzCon в майбутньому. Перший BlizzCon відбувся 16 років тому, і з тих пір багато чого змінилося — перш за все, безліч способів, за допомогою яких гравці і спільноти можуть зібратися разом і відчути себе частиною чогось більшого. Як би не виглядав захід у майбутньому, нам також необхідно, щоб він був максимально безпечним, гостинним та інклюзивним. Ми прагнемо до постійного спілкування з нашими гравцями, і ми бачимо, що BlizzCon зіграє в цьому велику роль в майбутньому. Ми з нетерпінням чекаємо того, що ми зробимо з цією подією, коли повернемося до неї".

За словами Blizzard, без анонсів і новин про проекти компанії аудиторія не залишиться. Вони продовжать з'являтися на офіційному сайті і в соціальних мережах. Студія вже заявила, що у неї є багато інформації, якою вона хотіла б поділитися.

Чим відзначилася минула BlizzCon

Матеріалами по Diablo IV, включаючи трейлер розбійниці.

Анонсом Diablo II: Resurrected, яка вже вийшла.

Новинами про World of Warcraft, Overwatch і Hearthstone.

Автор: Назар Степорук