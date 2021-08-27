Персонаж Маккрі отримав своє ім'я від одного з розробників, який покинув компанію після позову від влади Каліфорнії і скандалу, пов'язаного з сексуальними домаганнями.

Студія Blizzard планує змінити ім'я персонажа Маккрі в шутері Overwatch. Причиною такого рішення став той факт, що герой гри був названий на честь Джессі Маккрі – одного зі співробітників студії, який цього місяця покинув студію на тлі скандалів, пов'язаних з дискримінацією і сексуальними домаганнями.

Маккрі був одним з трьох високопоставлених співробітників Blizzard, які покинули компанію після позову від влади Каліфорнії. У Blizzard не уточнили, чи був співробітник звільнений або пішов за своїм бажанням, повідомляє IGN.

Наразі на тлі судового процесу Blizzard планує змінити ім'я персонажа, названого на честь Маккрі.

"Ми віримо, що потрібно змінити ім'я героя, відомого зараз як Маккрі, на інше, яке буде краще відображати суть Overwatch", – заявили в повідомленні Blizzard.

За словами розробників, вони розвивають Overwatch, керуючись ідеєю про те, що "основа кращого майбутнього – це інклюзивність, рівність і надія". У вересні цього року у грі мала стартувати нова сюжетна подія, героєм якої був Маккрі. Та через перейменування персонажа, івент відкладуть до кінця року. А замість нього Blizzard випустить нову мапу для режиму "Сутичка".

Також у Blizzard прийняли рішення більше не називати персонажів на честь реальних співробітників студії.

Про скандал у Blizzard

22 липня 2021 року Каліфорнійський департамент справедливого працевлаштування та розміщення (DFEH) подав позов проти компанії Activision Blizzard. Згідно з розслідуванням DFEH жінки в компанії піддаються постійним сексуальним домаганням і дискримінації на роботі. Згадується навіть випадок, коли одна співробітниця компанії наклала на себе руки під час відрядження зі своїм начальником. Передбачається, що раніше вона піддалася знущанням, коли в офісі поширювали її особисті фото.

Керівництво Blizzard заявило, що описане в позові не відображає поточної ситуації в компанії. Однак ця відповідь не влаштувала співробітників Blizzard.

28 липня працівники Blizzard вийшли на страйк біля штаб-квартири компанії в Ірвайні (Каліфорнія).

Понад 2600 співробітників Blizzard підписали звернення до керівництва з вимогами змінити процеси найму і просування робітників по службі, скасувати примусові арбітражні застереження в контрактах, публікувати дані про зарплатню і просування по службі всіх співробітників Blizzard та найняти сторонню організацію для аудиту виконавчого персоналу.

Після страйку президент Blizzard Джей Аллен Брек пішов з посади, а його місце зайняли Джен Оніл та Майк Ібарра.

Автор: Сергій Коршунов