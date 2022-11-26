Гра за візуальною складовою опустилася в епоху PS2.

Блогери і журналісти нерідко максимально погіршують графіку в іграх, щоб подивитися, наскільки жахливо вони будуть виглядати. Раніше такий трюк провернули з God of War 2018 року, а тепер прийшла черга сиквела — God of War Ragnarök.

Увага: у ролику присутні спойлери до сюжету гри.

Продемонструвати "картопляний" режим у свіжому бойовику взявся автор YouTube-каналу Speclizer. Як саме він зміг погіршити графіку в проекті, невідомо. Зазвичай це роблять на ПК за допомогою спеціальних програм, наприклад, NVIDIA Profile Inspector.

У будь-якому випадку ентузіаст досяг своєї мети. Він перетворив візуально чудовий God of War Ragnarök в суміш гострої геометрії. На гру натурально боляче дивитися. Моделі персонажів втратили все опрацювання, а місцями і частини тіл. Борода Кратоса сильно поріділа, а обличчя Тора складено всього з кількох полігонів.

Лицьова анімація теж майже повністю зникла, хоча рухи персонажів залишилися досить плавними. З оточенням справи склалися не краще: на локаціях з'явилася купа мильних текстур, деталізація майже повністю зникла, а окремі об'єкти злилися в єдину кольорову масу.

God of War Ragnarök — основні подробиці

Це продовження God of War 2018 року — м'якого перезапуску серії в антуражі скандинавської міфології.

За сюжетом сиквела головний герой Кратос і його син Атрей повинні запобігти Рагнароку — загибелі богів і всього сущого.

Центральними ворогами в God of War Ragnarök стали Фрейя і Тор, а Тюра, судячи з усього, зробили союзником протагоніста.

У продовженні серії з'явилися нові противники, вміння і локації, наприклад, світ Свартальфахейм.

God of War Ragnarök вийшла 9 листопада 2022 року на PS5 і PS4.

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