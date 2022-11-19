Групі з прав тварин не сподобалося, що Кратос бореться з багатьма звірами.

Відеоігри нерідко стають ціллю критики правозахисної організації PETA. Минулого року активісти розкритикували Far Cry 6 за міні-гру з півнячими боями, а тепер їм не сподобалася God of War Ragnarök.

Основна претензія полягає в тому, що Кратос бореться з різними тваринами. PETA особливо акцентувала увага на одній битві з босом. Далі в матеріалі йдуть легкі спойлери до певного ігрового фрагменту.

Коли Кратос з Атреєм відвідують Хельхейм, то стикаються з величезним вовком Гармом. За словами активістів, тварина довгий час була прикута ланцюгом на морозі і не отримувала ні їжі, ні води. Активісти закликають користувачів вимагати від Santa Monica Studio ввести "режим PETA", тобто можливість відключити битви з представниками фауни. Розробники і представники Sony на претензію поки ніяк не відреагували.

Відео дня

Слід також зазначити, що в God of War Ragnarök багато доброзичливих тварин, які населяють світи скандинавської міфології. У свіжому екшені не дозволяється їх атакувати, проте PETA чомусь про це промовчала.

God of War Ragnarök — основні подробиці

Це продовження God of War 2018 року — м'якого перезапуску серії в антуражі скандинавської міфології.

За сюжетом сиквела головний герой Кратос і його син Атрей повинні запобігти Рагнароку — загибелі богів і всього сущого.

Центральними ворогами в God of War Ragnarök стали Фрейя і Тор, а Тюра, судячи з усього, зробили союзником протагоніста.

У продовженні серії з'явилися нові противники, вміння і локації, наприклад, світ Свартальфахейм.

God of War Ragnarök вийшла 9 листопада 2022 року на PS5 і PS4.

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