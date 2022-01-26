У такому вигляді гра здатна навіть налякати.

У середині січня на ПК вийшов God of War — у минулому один з головних ексклюзивів PlayStation 4. Завдяки релізу на персональних комп'ютерах журналісти порталу GameSpot змогли використати гру в експерименті. Вони вирішили з'ясувати, як буде виглядати екшен Santa Monica Studio з максимально низькими налаштуваннями графіки. Результат смішить і трохи лякає одночасно.

Читайте такожSony розповіла, чому вирішила випускати ексклюзиви PlayStation на ПКРепортери знизили всі параметри візуальної складової через меню God of War, а також застосували програму Nvidia Profile Inspector. Вона дозволяє відключити різні ефекти і окремі елементи, завдяки чому графіка опускається до мінімуму. Ролик в матеріалі демонструє, що в такому форматі гра більше не вражає своїми видами.

Проект, навпаки, починає трохи лякати. Тіло Кратоса стає неприродно блискучим, а всі татуювання зникають. Очі головного героя і Атрея перетворюються в аналоги вуглинок. Об'єкти оточення трансформуються в низькополігональне "мило", а візуальні ефекти відображаються у вигляді скупчення пікселів. Але зате геймплей повністю зберігається, тому від битв можна отримати певне задоволення. Скріше за все, з максимально низькими налаштуваннями проект запуститься ледве не на будь-якому ПК.

Детальніше про God of War

God of War — це продовження серії екшенів про спартанця Кратоса, який бореться з богами. Проект вийшов в 2018 році і став своєрідним перезапуском франшизи, змінивши антураж з грецького на скандинавський. При цьому трансформувався і тон розповіді. У Кратоса з'явився син Атрей, якого герой повинен виховувати.

Відносини між протагоністом і його нащадком — одна з центральних тем в сюжеті. Разом їм необхідно піднятися на найвищу гору в дев'яти світах скандинавської міфології. На вершині Кратос повинен розвіяти попіл Фей — своєї померлої дружини і матері Атрея.

Геймплей God of War поєднує варіативну бойову систему, дослідження локацій, прокачування і елементи метроідванії.

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