У грі покращили графіку і додали ефекти трасування променів.

Автор YouTube-каналу Digital Dreams спеціалізується на поліпшенні графіки в іграх за допомогою підбору різних модифікацій. Нещодавно він випустив ролик, присвячений Grand Theft Auto V. Блогер продемонстрував, наскільки реалістичною можна зробити візуальну складову в знаменитому проекті Rockstar Games.

На відео показується, як Digital Dreams їздить на машинах і ходить пішки по різним локаціям. Особливо вражаючим вийшов відрізок у вечірній час, коли небо затягнуло хмарами. Похмура погода приглушила освітлення, що зробило гру більш реалістичною — принаймні, за зовнішнім виглядом.

Для створення ролика Digital Dreams використав відразу кілька модифікацій. Головна з них — QuantV 3.0, значно поліпшує графіку в GTA V. Блогер також встановив Realistic Traffic, щоб зробити пересування транспорту на дорогах більш природним, і ReShade з шейдером RayTraced Global Illumination. Останній імітує один з ефектів трасування променів — глобальне освітлення в реальному часі.

Digital Dreams запустив GTA V з модами на потужному ПК. Його система оснащена процесором AMD Ryzen 9 3900x, 32 гігабайтами оперативної пам'яті і відеокартою Asus TUF Gaming GeForce RTX 3090. І навіть при такому "залізі" було помітно, що в ролику місцями не встигають прогрузитися текстури.

Детальніше про Grand Theft Auto V

Це найпопулярніша частина серії і одна з найбільш успішних ігор в світі. Її тираж вже перевищив 150 мільйонів копій.

У проекті розповідається про кримінальні пригоди Майкла, Тревора і Франкліна. Головні герої захотіли піти зі злочинного світу, але перед цим добути гроші на подальше життя.

У березні наступного року покращена версія Grand Theft Auto V повинна вийти на PlayStation 5, Xbox Series X і Series S.

Автор: Назар Степорук