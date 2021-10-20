CD Projekt RED перенесла релізи своїх найвідоміших ігор на PS5 і Xbox Series на 2022 рік.

Польська студія CD Projekt RED поділилася неприємною новиною. Компанія повідомила, що оновлені версії The Witcher 3: Wild Hunt і Cyberpunk 2077 для сучасних консолей і ПК не вийдуть в 2021 році. Вони з'являться лише в 2022-му, причому не в перші місяці. Про причини перенесення CDPR вирішила особливо не поширюватися. Але судячи з тексту офіційної заяви, розробникам потрібен додатковий час.

"У нас є важливе повідомлення щодо оновлень Cyberpunk 2077 і The Witcher 3: Wild Hunt для консолей наступного покоління і ПК. Грунтуючись на рекомендаціях, наданих командами, які курирують розробку обох ігор, ми вирішили відкласти їх реліз до 2022 року. В даний час ми плануємо випустити Cyberpunk 2077 у першому кварталі 2022 року, а The Witcher 3: Wild Hunt — у другому кварталі 2022 року. Приносимо вибачення за тривале очікування, але ми хочемо все зробити правильно", — сказано в публікації на офіційному акаунті CD Projekt RED в Twitter.

Заява CDPR підтверджує, що студія намагається уникнути нових репутаційних втрат. Після проблемного релізу Cyberpunk 2077 довіра аудиторії до польської компанії сильно знизилася. Напевно розробники більше не хочуть засмучувати користувачів, тому вирішили подбати про належну якість оновлених версій своїх найвідоміших ігор.

Детальніше про вихід Cyberpunk 2077 і The Witcher 3: Wild Hunt на некстгені

Покращена версія "Відьмака 3" на ПК, PS5 і Xbox Series відзначиться візуальними і технічними нововведеннями. Наприклад, підтримкою трасування променів і прискореними завантаженнями. Гра також отримає дрібні DLC за мотивами серіалу "Відьмак" від Netflix.

Cyberpunk 2077 повинна задіяти всі функції і технічні можливості нових консолей. Більш конкретні деталі поки відсутні.

Власникам ігор на PS4, Xbox One і ПК оновлені версії дістануться безкоштовно.

Автор: Назар Степорук