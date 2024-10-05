Larian Studios навела статистику, що 40% усіх гравців у Baldur's Gate 3 грають із модами.

Зовсім недавно Larian Studios додала в Baldur's Gate 3 вбудований менеджер модів і оголосила про підтримку модифікацій на консолях і Mac. У зв'язку з цим, студія поділилася цікавою статистикою щодо модів для гри.

Larian поділилася, що через місяць з моменту виходу Patch 7, який і додав у Baldur's Gate 3 можливість встановлювати моди прямо з головного меню, гравці завантажили 22 мільйони модифікацій для ПК.

Підтримку модів на консолях додали не так давно, але за перші 24 години на приставках вже було завантажено понад 1.7 мільйона модів, заявляє студія.

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Усього 2000 модифікацій для гри були зроблені за допомогою BG3 Toolkit, офіційного редактора модів для Baldur's Gate 3, який Larian не так давно представила публіці. Всього ж у редакторі було зареєстровано 768 активних модоробів.

Також Larian вказала, що понад 40% гравців Baldur's Gate 3 використовують моди. Нагадаємо, що самі розробники нещодавно публікували список своїх улюблених модів для гри. Більшість модифікацій орієнтовані на поліпшення ігрового досвіду, на кшталт мода на перероблений інтерфейс, але є і геймплейні зміни, наприклад нові раси та класи для головного персонажа.

Трохи про Baldur's Gate 3

Larian Studios, відома своїми рольовими іграми серії Divinity, випустила Baldur's Gate 3 у серпні 2023 року. Це продовження легендарної серії, заснованої на правилах Dungeons & Dragons.

Сюжет Baldur's Gate 3 розгортається у світі Забутого Королівства, де головний герой заражений паразитом істоти, здатної контролювати розум. Гравцеві належить знайти спосіб позбутися його, стикаючись із безліччю моральних виборів і впливаючи на долю всього світу.

Гра стала популярною завдяки глибокому сюжету, багатим можливостям кастомізації та свободі вибору, які роблять кожне проходження унікальним. Висока якість графіки та увага до деталей також сприяли тому, що Baldur's Gate 3 визнана найкращою RPG останніх років.

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