Особливо вражають візуальні ефекти.

Щоб продемонструвати можливості ігрових рушіїв, ентузіасти створюють спеціальні демоверсії. Одну з них нещодавно випустив блогер під псевдонімом StunningVanilla. Проєкт називається The Old West: Northwood і розроблений на Unreal Engine 5.

У демо реалізовано місто Норсвуд, по якому можна вільно бродити в ролі шерифа. Автор додав перемикання між видом від першої і третьої особи, динамічні погодні умови, зміну часу доби і звуковий супровід. До останнього відносяться і кроки, які видають різний шум в залежності від поверхні під ногами головного героя.

Однак основну увагу StunningVanilla приділив візуальній складовій, зокрема, ефектам. Автор використав текстури високої якості і потрудився над освітленням. У нічний час в The Old West: Northwood запалюються ліхтарі, які служать джерелами світла. Демо також включає брижі на воді, пориви вітру, пил, який накопичується на одязі протагоніста і об'єктах, ефект мокрого одягу, кроки на снігу тощо.

Подивитися на візуальне багатство The Old West: Northwood можна в ролику нижче. Проєкт доступний для завантаження за посиланням, в мінімальних системних вимогах вказані NVIDIA GeForce RTX 2060 і 16 Гбайт оперативної пам'яті.

Нагадаємо, користувачі часто застосовують Unreal Engine 5 для створення різних концептів. Один з таких — місто Данстар з The Elder Scrolls V: Skyrim в оновленому форматі, про яке ми писали раніше.

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