Заїзд виглядає не менш видовищно, ніж у стрічці.

Автор YouTube-каналу 7BucksGaming спеціалізується на створенні видовищних сцен в Grand Theft Auto V. Раніше він реалізував в грі епізод з десантуванням автомобілів з літака з "Форсажу 7". А тепер блогер повторив першу гонку з дебютного фільму цієї ж серії.

У своїй роботі 7BucksGaming активно застосовував Rockstar Editor. Це відеоредактор, який дозволяє знімати контент у GTA V та GTA Online. Щоб відтворити першу гонку з "Форсажу", блогер використав окремі кадри з сюжетної кампанії, а інші фрагменти підбирав в багатокористувацькому режимі.

Вийшла досить точна копія змагання між Брайаном і Домініком Торетто. 7BucksGaming постарався покадрово повторити всі дії гонщиків і трюки. А машини і оточення вибрав відповідно до атмосфери "Форсажу". Якщо не знати, що ролик знімали в GTA V, то заїзд можна сплутати з умовною новою частиною Need for Speed: Underground.

Детальніше про Grand Theft Auto Online

Це багатокористувацький режим для Grand Theft Auto V. Він являє собою пісочницю з безліччю активностей. Гравці вільні виконувати місії, організовувати пограбування, брати участь в гонках і так далі.

Саме завдяки GTA Online п'ята частина серії продовжує прекрасно продаватися. Цього літа тираж GTA V досяг майже 170 мільйонів копій, і це явно не межа.

У березні 2022 року вийшли версії Grand Theft Auto V для PlayStation 5, Xbox Series X і Series S. Вони допомогли підвищити результати продажів.

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