Він розшифрував символи і натяки.

В рамках заходу Ubisoft Forward французьке видавництво Ubisoft розповіло про майбутнє серії Assassin's Creed. Компанія анонсувала відразу три частини франшизи, які вийдуть протягом наступних кількох років і стануть частиною AC Infinity. Одна з них — загадкова Codename: Hexe, яку представили похмурим тизером. Розробники не розкрили деталей гри, проте автор YouTube-каналу Access The Animus зміг дізнатися, в яку епоху розгортаються події проекту.

Блогер розшифрував символи і натяки розробників в першому тизері. У короткому ролику спочатку показується, як камера опускається зверху вниз і демонструє похмурий ліс. На тлі в цей момент лунає собачий гавкіт. Через секунду в кадрі з'являється знак асасинів, сплетений з дрібних паличок і соломинок. А в кінці на задньому плані виникає знак призову.

Access The Animus відразу зазначив, що Hexe з німецької означає "відьма". Він також упізнав написи на пентаграмі в фіналі тизера. Розробники зашифрували їх за допомогою алфавіту Magi, створеного шведським філософом в XVI столітті. Блогер виявив і переклав дві фрази. У першій сказано: "Ми працюємо в темряві, щоб служити світлу", а в другій: "Мефісто помститься за нашу сім'ю". Причому дізнатися сенс написів вдалося тільки при перекладі на німецьку, а потім вже на англійську.

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Фрази, алфавіт Magi і переклад Hexe відсилають до книги "Молот відьом" XV століття, яка прирівняла магію і чаклунство до єресі. Вона стала фундаментом для жорстоких розправ над людьми, що практикували чари в епоху пізнього Середньовіччя.

Access the Animus зібрав всі підказки разом і прийшов до висновку, що події Assassin's Creed Codename: Hexe розгортаються в період Вюрцбурзького суду над відьмами, тобто з 1573 по 1630 рік. А місцем дії стане центральна частина Священної Римської імперії.

Нагадаємо, разом з Codename: Hexe Ubisoft анонсувала Codename: Red і Codename: Jade. Перша буде повномасштабною RPG і відправить до феодальної Японії, а друга — присвячена Стародавньому Китаю і вийде на мобільних пристроях.

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