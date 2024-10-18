Це буде науково-фантастичний горор, дії якого відбуваються в Польщі.

Минулої ночі на презентації Xbox Partner Showcase було анонсовано нову гру від Bloober Team під назвою Cronos: The New Dawn. Зовсім недавно компанія успішно випустила в реліз Silent Hill 2 Remake.

Наступна гра від відомої студії являє собою sci-fi-хоррор від третьої особи, дія якого розгортається в постапокаліптичному майбутньому, яке виникло в результаті катаклізму під назвою Зміна. Головним героєм стане Мандрівник, агент таємничої організації "Союз", який вирушає до Польщі 1980-х років, щоб знайти і перемістити сутності загиблих людей у часі. Це вже не перша гра Bloober, дії якої відбуваються в Польщі, минула оригінальна гра студії, The Medium, теж переносила гравця в Східну Європу кінця 20-го століття.

Розробники обіцяють створити похмурий і небезпечний світ, де виживання залежатиме від уміння миттєво адаптуватися і планувати свої дії. Гравцю доведеться використовувати футуристичну зброю, щоб впоратися з монстрами, які населяють руїни колишньої людської цивілізації. Світ Cronos: The New Dawn поєднуватиме в собі східноєвропейський бруталізм і ретрофутуристичні технології, створюючи атмосферу напруги і мороку.

Реліз survival-хоррора запланований на 2025 рік і вийде на ПК, PS5 і Xbox Series.

Нагадаємо, що на тій же Xbox Partner Showcase було анонсовано Subnautica 2, сиквел культового вижівача. Розробники обіцяють нову планету для досліджень, оновлені механіки, а також кооператив на трьох гравців.

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