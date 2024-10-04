Розробники повністю готові до релізу очікуваного ремейка.

До виходу Silent Hill 2 Remake залишаються лічені дні. Konami продовжує підтримувати інтерес до гри і цього разу представила релізний трейлер ремейка.

У новому трейлері Джеймс Сандерленд досліджує глибини таємничого міста Сайлент Гілл. Можна помітити знайомих за оригіналом персонажів, які неабияк змінилися з 2001 року. Джеймс знаходить Анжелу Ороско в не найкращий момент її життя і сперечається з Едді Домбровскі про цінність людського життя.

Також були показані монстри Сайлент Гілла, Джеймс відчайдушно бореться з Пірамідоголовим і Медсестрами...

У трейлері можна почути оновлену версію композиції Theme of Laura від легендарного композитора Акіри Ямаокі, який доклав руку майже до всіх частин серії. Нагадаємо, що нещодавно Konami представила прев'ю оновленого саундтрека другої частини, який вийде 20 листопада.

Реліз самої Silent Hill 2 Remake заплановано на 8 жовтня. Гра вийде на ПК і Playstation 5, а ось гравцям на Xbox доведеться почекати мінімум до серпня наступного року.

Трохи про Silent Hill 2 Remake

Silent Hill 2 Remake - це оновлена версія культового психологічного горору, яку розробляє польська студія Bloober Team у співпраці з Konami. Bloober Team відома своїми роботами в жанрі жаху, такими як Layers of Fear і The Medium, що обіцяє глибоке й атмосферне переосмислення оригінальної гри.

У ремейку суттєво покращено графіку завдяки використанню сучасного рушія Unreal Engine 5, що надає грі фотореалістичності та підсилює атмосферу жаху. Оновлені геймплейні механіки та управління, щоб відповідати сучасним стандартам, при цьому зберігаючи дух оригіналу. Сюжет залишається вірним першоджерелу: головний герой Джеймс Сандерленд вирушає в загадкове місто Сайлент Хілл після отримання листа від своєї покійної дружини, занурюючись у світ своїх власних кошмарів і таємниць.

Що думають критики?

До релізу залишається кілька днів, але критики вже опублікували рецензії. Наразі на Metacritic у гри 87 балів, а видання Eurogamer, Gamespot і IGN поставили грі не менш як 8 балів із 10. Журналісти, які випробували прес-релізну версію Silent Hill 2 Remake, відзначили безліч позитивних аспектів гри. Перш за все, розробникам вдалося зберегти атмосферу оригіналу, зануривши гравців у той самий похмурий і напружений світ психологічного жаху. Вдале розширення локацій надало більше можливостей для дослідження і глибокого занурення в історію. Роботу зі звуком, включно із саундтреком і озвученням, високо оцінили за створення додаткового шару напруги та емоційної глибини. Поліпшення бойової системи та ускладнені загадки зробили ігровий процес більш динамічним і захопливим.

Однак гра не позбавлена недоліків. Деякі критики зазначили, що вона іноді здається затягнутою, що може уповільнювати динаміку оповіді. Крім того, в деяких будівлях орієнтуватися стало складніше через схожі інтер'єри, що може викликати незручності у гравців. Незважаючи на ці мінуси, загальний відгук на ремейк позитивний, і його розглядають як гідне переосмислення класичного хоррора.

Нагадаємо, що перший огляд гри з'явився ще 2 жовтня, його опублікував японський журнал Famitsu, там гра отримала значні 35 балів із 40. Цікаво, що оригінальний Silent Hill 2 це видавництво оцінює на 34 бали.

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