Ще кілька місяців тому на геймплей у реальному часі навряд чи можна було розраховувати.

ПК-версія Bloodborne вже встигла стати мемом. У мережі було стільки спекуляцій і витоків на цю тему, що їх неможливо навіть перерахувати. І поки Sony займається чим завгодно, але тільки не Bloodborne, ентузіасти самі намагаються перенести готичний екшен-RPG на народну платформу. Робиться це за допомогою емуляторів.

Днями розробники емулятора shadPS4 опублікували перший "повноцінний" геймплей Bloodborne на ПК. У короткому демонстраційному відеоролику автору вдалося трохи побігати і помахати зброєю.

Хоча розробники не додали лічильник FPS, гра в емуляторі, судячи з усього, працює при плавних 30 кадрів в секунду вже зараз, однак поки іграбельною її назвати неможливо – картинка лякає "кривавим" фільтром і артефактами.

Але сам факт працездатності гри в емуляторі, зрозуміло, вже тішить, тим паче, що ще кілька місяців тому гра "крашилася" в меню. З огляду на такий прогрес, можливо, під Новий рік ми зможемо полювати на чудовиськ уже на ПК. Стежити за розвитком емулятора можна тут.

Геймплей Bloodborne на ПК: відео

До слова, сам емулятор PS4 доступний у відкритому доступі для всіх охочих, але поки затестити Bloodborne не вийде. Зате можна пограти в низку ігор з PS4. Наприклад, Red Dead Redemption Remastered цілком впевнено запускається за допомогою shadPS4.

Нагадаємо, раніше натхненна Bloodborne гра вийшла на ПК – геймплейно, це клон Mario Kart, тільки в готичному світі та ретро-графікою в дусі ігор для оригінальної PlayStation. У Steam у гри 97% позитивних відгуків.

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