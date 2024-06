Геймплейно, це клон Mario Kart, тільки у світі Bloodborne і ретро-графікою в дусі ігор для першої PlayStation.

Перегонова відеогра Nightmare Kart, яку раніше називали Bloodborne Kart, дісталася довгоочікуваного релізу – проєкт розроблявся з 2022 року інді-одинаком.

Nightmare Kart – це "дімейк"-картинг у стилістиці Bloodborne. В один момент до розробника навіть звернулася Sony з вимогою прибрати згадку Bloodborne, через що довелося переробляти багато елементів. І ось тепер її можна скачати з itch.io або в Steam безкоштовно.

Геймерам такий мешап припав до смаку. У Steam у гри вже набралося понад тисячу відгуків – і 98% з них позитивні. Автори багатьох оглядів жартують, що Bloodborne, яким спочатку надихався автор гри, нарешті вийшов на ПК.

Геймплейно Nightmare Kart нагадує ігри у всесвіті Mario Kart. Геймери в ролі персонажів із Bloodborne можуть змагатися один з одним у локальному коопі або на одному екрані, або ж проходити повноцінну сюжетну кампанію з босами. Власники Steam Deck зазначають, що гра добре працює і на портативному ПК.

Bloodborne - один із головних і улюблених у народі ексклюзивів PlayStation, який, утім, ніяк не може дістатися до комп'ютерів. З чуток, ПК-версія таки існує, ось тільки вона продовжує застосовуватися винятково для потреб From Software І не факт, що колись вона добереться до повноцінного релізу.

Sony останніми роками активно освоює ПК-ринок, випускаючи на цій платформі свої хітові ексклюзиви. У березні Horizon Forbidden West дісталася персональних комп'ютерів, а нещодавно відбувся реліз Ghost of Tsushima. Далі на черзі - God of War Ragnarok(уже офіційно) і The Last of Us Part II(майже офіційно).

Також згодом на ПК мають вийти Demon's Souls, Turismo 7 і Marvel's Spider-Man 2. Ще в Sony обговорюють можливість перенесення на ПК і більш ранніх своїх ексклюзивів, наприклад, Infamous: Second Son.

Вас також можуть зацікавити новини: