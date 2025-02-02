При цьому розробники збережуть дивакуватість в атмосфері гри.

У Borderlands 4 розробники з Gearbox хочуть бути ближчими до атмосфери перших двох частин. Гра не буде просто набором мемів, але збереже божевільний стиль, який давно став візитною карткою серії.

В інтерв'ю для Games Radar продюсер проєкту Ентоні Ніколсон прокоментував слова сценариста Сема Вінклера, який заявив, що розплачеться, якщо в грі буде більше "туалетного" гумору. За його словами, команда пишається історіями та світами, створеними в попередніх Borderlands, але водночас зважає на те, як змінилися очікування аудиторії: "Тон Borderlands 4 теж змінюватиметься. Ми хочемо адаптуватися як для нашого відданого ком'юніті, так і для нових гравців".

Утім, Gearbox не збирається далеко відходити від фірмового стилю:

Відео дня

"Ми, як і раніше, дотримуватимемося тієї веселої і місцями божевільної манери оповіді, яку гравці від нас чекають".

Реліз Borderlands 4 заплановано на цей рік. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що розробники Civilization VII переробили систему дипломатії, зробивши її складнішою та комплекснішою, порівняно з останніми частинами серії.

Вас також можуть зацікавити новини: