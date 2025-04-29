Крім того, розробники показали новий геймплейний трейлер.

Розробники китайського соулс-лайка Wuchang: Fallen Feathers показали свіжий трейлер із датою релізу. Гра вийде 24 липня на Playstation 5, Xbox Series і ПК.

Події розгортаються в епоху династії Мін, а головною героїнею стане піратка Бай Учан, озброєна цілим арсеналом клинків, магії та бойового досвіду.

У ролику вона бореться з інфікованою нареченою, перетвореною на щось монструозне. Бій - швидкісний, з ефектними комбо, польотами снарядів і видовищною постановкою.

Відео дня

Першу фазу сутички супроводжує традиційна китайська музика з ударними і струнними, але потім її змінює важкий гітарний риф, ніби прямо з Doom. Контраст підкреслює безумство того, що відбувається, і робить музичний супровід однією з фішок проєкту.

В інтерв'ю виданню Edge геймдиректор Ся Сіюань розповів, що з дитинства був оточений китайською культурою і оперою, і хотів передати в грі легенди та естетику рідного Сичуані. Це відчувається: візуально Wuchang теж чіпляє: темрява, бруд, попіл і ритуальні образи створюють унікальну атмосферу.

За словами розробників із Leenzee, боївка будується за принципами Dark Souls, але з ухилом в агресію і швидкість. Інтерфейс навмисно зроблений мінімальним, гравця заохочують орієнтуватися на почуття, а не на шкали.

Раніше ми розповідали, що Playstation показала новий трейлер продовження Ghost of Tsushima і назвала дату релізу. Ghost of Yotei вийде 2 жовтня.

Вас також можуть зацікавити новини: