Microsoft не давала таких вказівок.

Навколо S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl виник невеликий скандал у зв'язку з чутками, які з'явилися в Мережі. Стверджувалося, що українська студія GSC Game World була змушена додати в гру меншини. Нібито це було однією з умов Microsoft, але творці проекту все швидко спростували.

Чутки виникли на основі скриншоту, який почали поширювати в спільноті фанатів в Discord. На ньому було повідомлення від нібито менеджера GSC Game World зі зв'язків зі спільнотою під псевдонімом HappyCulkin. У тексті говорилося наступне: "Меншини будуть представлені, це одна з умов Microsoft".

Користувачі відразу кинулися в офіційний Discord-канал S.T.A.L.K.E.R., щоб розібратися в ситуації. Їм відповів той самий менеджер, справжній нік якого McCulkin: "Ну це ж дешева качка, яку в пейнті зробили за 0.1 секунди. У мене назва аккаунта таке було на минулий НР період, як мінімум. Я такий коментар не давав і таке не коментував".

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При цьому менеджер не уточнив, чи збирається GSC додати меншини в гру, відповідно до свого творчого бачення. Ми попросили коментар у McCulkin з цього приводу і оновимо новину, якщо отримаємо відповідь.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основні подробиці

Дії сиквела розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра буде поєднувати елементи шутера від першої особи, хорора і імерсивного симулятора.

Історія буде варіативною і відзначиться декількома кінцівками. У процесі проходження користувачам належить приймати рішення, які спричинять за собою наслідки.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведеться просунутим штучним інтелектом і вдосконаленою системою симуляції життя A-Life 2.0. Завдяки їй персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

Ще планується реалізувати 30 видів зброї, динамічну зміну погодних умов, механіки виживання і багато іншого.

Гру перенесли на 2023 рік у зв'язку з припиненням розробки після повномасштабного вторгнення Росії.

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