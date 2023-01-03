Гра може вийти до кінця червня.

У S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl від української студії GSC Game World немає офіційної дати релізу. Гру перенесли на грудень 2022 року ще до повномасштабного вторгнення Росії. А потім проект відклали до 2023-го зі зрозумілих причин. Однак нещодавно з'явилася інформація, що S.T.A.L.K.E.R. 2 не доведеться чекати довше, ніж півроку.

Відомості надійшли не від якихось там інсайдерів. Дані опублікував офіційний акаунт церемонії нагородження The Game Awards в Twitter. На обліковому записі з'явилося повідомлення з переліком проектів для Xbox, які повинні вийти до кінця червня 2023 року. У списку, крім Starfield, Redfall і Forza Motorspot, присутня S.T.A.L.K.E.R. 2.

Однак поки не можна сказати, наскільки точна ця інформація. Публікацію могли сформувати на основі проектів, показаних на літньому шоу Xbox і Bethesda. В рамках заходу демонструвалися ігри, які точно вийдуть протягом року, тобто до червня 2023-го. Але S.T.A.L.K.E.R. 2 показали лише в рамках додаткової презентації на наступний день після основного івенту. Тобто на український шутер правило релізу протягом року не поширюється.

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Розробники з GSC Game World точних термінів запуску гри не називали. У недавньому трейлері вони лише підтвердили, що збираються випустити сиквел у 2023-му.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основні подробиці

Дії сиквела розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра буде поєднувати елементи шутера від першої особи, хорора і імерсивного симулятора.

Історія буде варіативною і відзначиться декількома кінцівками. У процесі проходження користувачам належить приймати рішення, які спричинять за собою наслідки.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведеться просунутим штучним інтелектом і вдосконаленою системою симуляції життя A-Life 2.0. Завдяки їй персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

Ще планується реалізувати 30 видів зброї, динамічну зміну погодних умов, механіки виживання і багато іншого.

Гру перенесли на 2023 рік у зв'язку з припиненням розробки після повномасштабного вторгнення Росії.

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