У відкритому бета-тесті Monster Hunter Wilds буде доступний редактор персонажів і нова бойова система.

Monster Hunter Wilds завоювала статус найбажанішої на платформі Steam, і компанія Capcom готується надати фанатам можливість першими випробувати її в рамках відкритого бета-тестування.

Учасники бета-тестування зможуть познайомитися з бойовою системою гри, битися з різними монстрами і створити власного персонажа за допомогою вбудованого редактора. Також варто зазначити, що створеного на бета-тесті персонажа можна буде перенести в релізну версію гри.

Крім того, ті, хто візьме участь у бета-тестуванні, отримають внутрішньоігрові бонуси, які допоможуть їм на старті в повній версії Monster Hunter Wilds. Розробники також наголосили на наявності кооперативного режиму, що дасть змогу друзям разом полювати на звірів, а підтримка кроссплея допоможе зібрати товаришів із різних платформ.

Відкритий бета-тест Monster Hunter Wilds буде доступний на ПК і консолях. З 28 до 30 жовтня бета буде доступна ексклюзивно для передплатників PS Plus на PlayStation 5, а з 31 жовтня до 3 листопада тестування відкриється для всіх платформ, включно з Xbox Series і ПК. Повний реліз Monster Hunter Wilds заплановано на 28 лютого, він буде доступний на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series.

Раніше журналісти, які грали Monster Hunter Wilds на прес-показах, повідомляли про погану продуктивність на Playstation 5. За їхніми словами, гра працює з нестабільним фреймрейтом, а текстури не встигають завантажуватися.

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