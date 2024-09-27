Це продовження надпопулярної серії від Capcom про полювання на чудовиськ.

У магазині Steam оновився список найбажаніших ігор, сформований на основі даних з вішлистів користувачів. Після виходу Black Myth: Wukong наприкінці літа його очолив Hollow Knight: Silksong, але днями пальма першості перейшла іншому тайтлу.

Тепер найбажанішим тайтлом є Monster Hunter Wilds – новий екшен від Capcom про полювання на чудовиськ. Прем'єра запланована на 28 лютого на ПК, PS5 і Xbox Series. Утім, пограти в неї вийде не всім: системні вимоги у гри досить суворі.

Що стосується Hollow Knight: Silksong, то вона опустилася на друге місце. Продовження вже культової "метроідванії мало вийти ще у 2023 році, але цього так і не сталося. Сьогодні гра досі не має дати виходу, а її розробники практично не виходять на зв'язок.

Відео дня

У першій п'ятірці також знаходяться Deadlock, нова гра Valve, український довгобуд в особі S.T.A.L.K.E.R. 2 і китайський шутер Delta Force. Перша десятка виглядає так, а ознайомитися з усім списком можна тут.

Нагадаємо, напередодні GSC підняла ціни на всі виданняS.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl у Steam на 80%. Тепер вартість гри близька до ціни з Microsoft Store. Тобто найдешевше видання обійдеться в 1399 грн. Утім, це все одно дешевше, ніж більшість сучасних ААА-новинок.

А раніше цього тижня в Steam відбувся реліз UFO 50, збірки невеликих інді-ігор від творців Spelunky, Downwell і тому подібних хітів. За даними агрегатора Metacritic, він знаходиться на на четвертому місці серед найбільш високооцінених релізів 2024 року.

Вас також можуть зацікавити новини: