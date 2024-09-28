У гри немає режиму продуктивності, а фреймрейт залочений на 30 FPS.

У анонсованого на нещодавньому State of Play продовження серії Monster Hunter Wilds спостерігається погана продуктивність на Playstation 5. Про це повідомили відразу кілька журналістів, які вже випробували гру на пресконференціях.

Китайський контент-мейкер Dog Feeding Club кілька днів тому пограв у Monster Hunter Wilds на конференції Tokyo Game Show 2024 і залишився незадоволений технічним станом гри на консолі Sony. За словами блогера, у грі відсутній режим продуктивності, максимальний FPS зафіксовано на 30 кадрах і змінити це не можна. Навіть так гра постійно гальмує в екшн-сценах, текстури мають нечіткий вигляд, а деякі й зовсім не завантажуються, зазначає Dog Feeding Club. Також у жураліста падав фреймрейт під час боїв.

Відомий спідранер серії Monster Hunter Canta, який спробував Wilds у серпні на Summer Game Fest, відзначає ті самі проблеми, що й Dog Feeding Club. На Playstation 5 гра працює в 30 FPS в одному режимі. Canta сподівається, що технічний бік гри ще встигнуть поліпшити, адже до релізу аж півроку.

Відео дня

Однак минулий проєкт Capcom, Dragon's Dogma 2, страждав від таких самих проблем: демоверсії гри, які привозили на конференції, теж працювали в 30 FPS. До релізу гри в березні 2024 року ситуація не сильно покращилася: 30 кадрів і нестабільний фреймрейт у боях і великих містах. Тільки до літа Capcom змогла виправити ситуацію оновленнями, технічні патчі для Dragon's Dogma 2 виходять досі.

Реліз Monster Hunter Wilds планується на 28 лютого 2025 року на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Нагадаємо, що нещодавно Monster Hunter Wilds стала найбажанішою грою в Steam, обігнавши S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl і Hollow Knight: Silksong.

Вас також можуть зацікавити новини: