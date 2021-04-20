Всі бажаючі зможуть випробувати Re:Verse з 21 по 22 квітня.

Capcom оголосила про проведення додаткового відкритого бета-тестування шутера Re:Verse – мультиплеєрної гри за всесвітом Resident Evil. Воно триватиме добу. Розпочнеться 21 квітня о 09:00 та закінчиться 22 квітня о 09:00 за київським часом.

Як повідомила компанія у Твіттері, випробувати Re:Verse зможуть всі бажаючі.

Попередній бета-тест мав пройти з 8 по 11 квітня. Однак менш ніж через добу після старту розробники призупинили тестування через проблеми з системою підбору гравців у шутері.

Трейлер Re: Verse

Детальніше про Re:Verse

Re: Verse – це deathmatch на шістьох осіб, в якому зійдуться різні персонажі серії Resident Evil – від Кріса Редфілда до Джилл Валентайн. У кожного героя унікальна зброя і кілька навичок.

Після смерті гравець перетворюється на так звану біозброю – одного з антагоністів серії Resident Evil. Серед них є Немезіс, Тиран та інші. На кого саме перетвориться гравець, залежить від кількості судин з вірусом, які він збирав в ході матчу поки був живий його основний персонаж.

Re: Verse, як і наступна номерна частина Resident Evil з підзаголовком Village вийде на ПК та консолі 7 травня.

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Автор: Сергій Коршунов