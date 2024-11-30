Віце-директор CDPR тепер контролює весь процес розробки.

CD Projekt RED пережила невдалий реліз Cyberpunk 2077 і винесла з нього уроки. Тепер ігри компанії виходитимуть без переносів і тільки тоді, коли вони готові.

Принаймні про це заявляє генеральний директор CD Projekt RED Міхал Новаковський в інтерв'ю Eurogamer. Він розповів, що коли вони вперше оголосили дату релізу Cyberpunk 2077 (під час того самого виступу Кіану Рівза на E3 2019), компанія планувала випустити гру максимум через рік. Потім CP 2077 двічі перенесли, і він вийшов на півроку пізніше, ніж очікувалося. Це зіграло злий жарт із просуванням гри: у CDPR просто не було маркетингової стратегії на ці додаткові пів року.

Новаковський стверджує, що компанію ця ситуація багато чому навчила, і тепер вони розкриватимуть дати релізу тільки за повної впевненості в них. Як успішний приклад такого підходу директор навів DLC Phantom Liberty

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"З цього досвіду ми витягли багато корисних практик: оголошуйте дату, коли ви дійсно, дійсно впевнені в ній. І тепер, я думаю, у нас є набагато кращі інструменти, щоб бути впевненими в цій даті, що ми - в меншому масштабі - довели самі собі за допомогою Phantom Liberty."

З цієї ж причини CD Projekt RED поки що не показує жодних матеріалів щодо "Відьмака 4". Вони діляться маленькими крихтами інформації, але повноцінний анонс відбудеться, коли прийде час: "Якщо я запитаю вас, що ви знаєте про The Witcher 4? Швидше за все, нічого. Так, є теорії тощо, але нічого конкретного. Тому ми хочемо кидати крихти то тут, то там, щоб люди - і ЗМІ зокрема - могли підхопити їх і спробувати зрозуміти, що саме ми намагаємося сказати цього разу."

Також реліз Cyberpunk 2077 вніс деякі корективи в робочі процеси студії. Тепер за розробкою всіх ігор стежить віцепрезидент із технологій CD Projekt RED Чарльз Тремблі. Він безпосередньо спілкується з геймдиректорами з підрозділів студії в Північній Америці та Європі, контролюючи процес розробки і доповідаючи вищому керівництву компанії.

Раніше Міхал Новаковський розповідав, скільки приблизно може зайняти розробка "Відьмак 4".

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