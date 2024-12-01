Новий "Відьмак" точно буде більшим за Cyberpunk 2077.

CD Projekt RED запевнила, що новий "Відьмак" буде більшим і більш опрацьованим, ніж третя частина та Cyberpunk 2077.

В інтерв'ю Eurogamer віцепрезидент з технологій CD Projekt RED Чарльз Тремблі розповів, що "Відьмак 4" стане найбільшою грою студії. Наразі над проєктом працює 400 розробників, загалом у штаті CDPR числиться 650 осіб:

"І наступна гра, яку ми зробимо, не буде меншою і не буде гіршою. Вона буде кращою, більшою, грандіознішою, ніж The Witcher 3, кращою, ніж Cyberpunk. Ми не хочемо робити крок назад"

Також Тремблі розповів, як проходить адаптація розробників до рушія Unreal Engine 5. Нагадаємо, що новий The Witcher стане першою з часів "Відьмака 2" грою CD Projekt RED, яку вони зроблять на сторонньому рушії, а не на своєму REDengine: "Я не скажу, що це легко, але я думаю, що в нас є кілька крутих розробок, і сподіваюся, що ми зможемо добре їх продемонструвати. Єдине, що я скажу, це те, що зміна рушія не змінить того факту, що ми завжди будемо амбітними".

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Раніше ми розповідали, що генеральний директор CD Projekt RED запевняє, що компанія не буде переносити реліз "Відьмак 4". CDPR винесла урок із Cyberpunk 2077.

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