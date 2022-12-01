Спочатку повинна з'явитися наступна частина франшизи, яка стане фундаментом для оновленої The Witcher.

У Мережі продовжують з'являтися крупиці інформації про ремейк The Witcher зі свіжої фінансової презентації CD Projekt RED для інвесторів. Раніше в документі знайшли згадку відкритого світу в проекті. А цього разу користувачі звернули увагу на висловлювання генерального директора компанії Адама Кичинського про терміни релізу гри.

Як повідомив керівник, спочатку має вийти повноцінне продовження "Відьмака", яке проходить під кодовою назвою Project Polaris. Нова гра покладе початок наступної трилогії відьмачих пригод. А ще вона стане таким собі фундаментом для ремейка The Witcher.

Обидва проекти розробляються на рушії Unreal Engine 5. Студія спочатку освоїть і доповнить технологію при створенні Project Polaris. Завдяки цьому з'явиться основа для ремейка першого "Відьмака". І хоча ігри будуть багато в чому розроблятися паралельно, основна ставка робиться на повноцінне продовження, щоб потім на базі готових напрацювань випустити оновлену The Witcher.

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"Коли Polaris вийде, все, що ми створювали прийме фінальну форму і частково знайде застосування в ремейку", — заявив Кічинський.

Ремейк The Witcher: що відомо про гру

Розробкою займається Fool's Theory, де працюють творці оригіналу. Виробництво знаходиться на ранній стадії, CD Projekt RED наглядає за процесом.

Проект створюється на рушії Unreal Engine 5 і відзначиться відкритим світом. CDPR допомагає покращити його Epic Games. Технологія буде використовуватися у всіх майбутніх релізах польської студії.

У рамках жовтневої фінансової презентації згадувалася гра під кодовою назвою Project Canis Majoris. Це був ремейк The Witcher, який відкрито анонсували на ювілей оригіналу.

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