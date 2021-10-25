Керівництво польської студії вирішило уникнути чергових репутаційних втрат.

Минулого тижня з'ясувалося, що CD Projekt RED не випустить оновлені версії Cyberpunk 2077 і The Witcher 3: Wild Hunt для ПК, PS5, XBOX Series X і Series S цього року. Розробники не вказали конкретну причину перенесення, а лише повідомили, що їм потрібно більше часу. Зате деякими відомостями з цього приводу поділився інсайдер Тайлер Маквікер.

У своєму свіжому ролику інформатор розповів про те, як поспілкувався зі співробітниками CD Projekt RED. Розробники розповіли, що переконали керівництво відкласти дату релізу оновленої версії Cyberpunk 2077. Проект поки знаходиться в сирому стані, і випускати цей продукт на ринок не можна. Приблизно такі аргументи використовували автори, коли розповідали керівництву CDPR про необхідність перенесення. Цього разу директори послухалися команду і вирішили уникнути чергового репутаційного удару.

Схожа ситуація була і перед виходом Cyberpunk 2077 в грудні минулого року. Багато розробників намагалися достукатися до керівництва і пояснити, що гра і близько не готова. Однак верхівка компанії вирішила все одно випустити продукт, адже творцям "Відьмака 3" пробачать будь-яку помилку.

Інформацію про перенесення некстген-версії The Witcher 3: Wild Hunt Тайлер Маквікер теж намагався отримати. Однак Saber Interactive, якій довірили розробку проекту, відмовилася давати коментарі.

Детальніше про вихід Cyberpunk 2077 і The Witcher 3: Wild Hunt на некстгені

Покращена версія "Відьмака 3" на ПК, PS5 і Xbox Series відзначиться візуальними і технічними нововведеннями. Наприклад, підтримкою трасування променів і прискореними завантаженнями. Гра також отримає дрібні DLC за мотивами серіалу "Відьмак" від Netflix.

Cyberpunk 2077 повинна задіяти всі функції і технічні можливості нових консолей. Більш конкретні деталі поки відсутні.

Власникам ігор на PS4, Xbox One і ПК оновлені версії дістануться безкоштовно.

Автор: Назар Степорук