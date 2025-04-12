Крім озвучування, актор також писав книжки та подорожував світом на власному літаку.

Помер Вільям Робертс, актор, який озвучив Весеміра в серії ігор "Відьмак" від CD Projekt RED. Йому було 80 років.

Уперше інформація про смерть з'явилася в лютому в The Guardian, де його колишня дружина опублікувала некролог. Однак для ігрової аудиторії все стало відомо тільки зараз, після того як CD Projekt присвятила Робертсу прощальний пост.

Робертс народився в Орегоні, але більшу частину життя провів у Великій Британії, де працював актором, диктором і письменником. Його голос можна було почути в аудіокнигах, радіопостановках BBC і навіть у рекламі. В ігровій індустрії він відзначився в Crysis, Battlefield: Bad Company, Killzone 2, A Way Out, Atomic Heart і багатьох інших проєктах.

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Весемір з'явився ще в першій частині The Witcher, але по-справжньому розкрився в третій. Мудрий, стриманий, з харизмою і глибиною, таким його зробив саме Робертс. Весемір не був головним героєм, але кожен його діалог запам'ятовувався.

Пізніше актор отримав ліцензію пілота, подорожував США та Європою власним літаком, а також писав книжки під псевдонімом W.E. Roberts.

Раніше ми розповідали про смерть арт-директора World of Warcraft і Overwatch Білла Петраса. Розробник пропрацював у Blizzard понад 20 років.

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