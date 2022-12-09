Гра всім видом відсилає до бойовиків 90-х років минулого століття і Vice City.

Загадковий гра від Ingame Studios і 505 Games виявилася не продовженням Sleeping Dogs, як передбачалося. Компанії представили проект за новою франшизою — Crime Boss: Rockay City.

Цей шутер від першої особи присвячений організації та виконанню пограбувань. Користувачі самостійно або в команді з іншими гравцями повинні красти гроші і різні цінності, щоб піднятися на вершину злочинного світу. Всі події розгортаються у вигаданому мегаполісі Рокай, штат Флорида. У місті якраз звільнилося місце кримінального боса, і головний герой Бейкер повинен спробувати його зайняти.

Crime Boss: Rockay City включає кілька сюжетних кампаній. Основна виконана за правилами "рогалика": після поразки доведеться починати все заново. А додаткові присвячені кримінальним історіям окремих персонажів.

Всіх героїв в шутері виконали знамениті голлівудські актори 90-х років минулого століття. До бойовиків цього періоду, а також атмосфери GTA: Vice City гра відсилає своїм стилем і настроєм. У проекті можна побачити Чака Норріса, Денні Трехо, Майкла Медсена, Майкла Рукера та інших.

Більше подробиць Crime Boss: Rockay City

Кожен з персонажів має свою роль в сюжеті. Деякі з них стануть основними суперниками в боротьбі за кримінальну владу. А інші можуть стати союзниками, які підтримають головного героя.

Користувачам знадобиться підбирати напарників для завдань на основі їх досвіду і навичок.

Гра включає багатокористувацький PvE-режим пограбувань на манер Payday з набором різноманітних завдань.

Crime Boss: Rockay City вийде 28 березня 2023 року на ПК (Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X і Series S.

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