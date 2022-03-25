До складу організації входять українські та російські гравці.

У жовтні минулого року російська кіберспортивна організація Team Spirit прославилася на весь світ. Вона виграла The International — головний турнір з Dota 2. Команда прославила РФ у світі цифрових змагань, а тепер залишає рідну країну. Причиною стала політика путінського режиму і війна в Україні.

Team Spirit заявила, що переїжджає до Белграда, столиці Сербії. Від планів розширювати інфраструктуру в Москві організація відмовилася. Зараз вона зосереджена на транспортуванні своїх гравців і співробітників в іншу державу.

"У кіберспорту ніколи не було меж і прив'язки до точки на карті. Ми в Team Spirit багато років вибудовували тісний зв'язок з ком'юніті по всьому світу і віримо, що він буде тільки міцнішим. Не важливо, де ти живеш, і якою мовою говориш", — заявила організація.

Нагадаємо, Путін особисто вітав Team Spirit з перемогою на The International. А пропагандисти називали команду гордістю Російської Федерації.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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