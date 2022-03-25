У жовтні минулого року російська кіберспортивна організація Team Spirit прославилася на весь світ. Вона виграла The International — головний турнір з Dota 2. Команда прославила РФ у світі цифрових змагань, а тепер залишає рідну країну. Причиною стала політика путінського режиму і війна в Україні.
Team Spirit заявила, що переїжджає до Белграда, столиці Сербії. Від планів розширювати інфраструктуру в Москві організація відмовилася. Зараз вона зосереджена на транспортуванні своїх гравців і співробітників в іншу державу.
"У кіберспорту ніколи не було меж і прив'язки до точки на карті. Ми в Team Spirit багато років вибудовували тісний зв'язок з ком'юніті по всьому світу і віримо, що він буде тільки міцнішим. Не важливо, де ти живеш, і якою мовою говориш", — заявила організація.
Нагадаємо, Путін особисто вітав Team Spirit з перемогою на The International. А пропагандисти називали команду гордістю Російської Федерації.
Війна Російської Федерації проти України
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