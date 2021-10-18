За організацію, що перемогла, виступають два українці.

Нещодавно закінчився The International 10 — головний турнір у році з Dota 2. Переможцем змагання стала російська команда Team Spirit. У фіналі вона обіграла китайський колектив PSG.LGD з рахунком 3:2.

Склад чемпіонської команди: Олександр TORONTOTOKYO Хертек, Магомед Collapse Халілов, Ярослав Miposhka Найдьонов, Мирослав Miroslaw Колпаков та Ілля Yatoro Мулярчук. Два останні гравці — це українці, які виступають за Team Spirit. Глядачі вже встигли відзначити, що в багатьох матчах стадії плей-офф Yatoro продемонстрував прекрасні навички.

Раніше Team Spirit не перемагала на The International. Для російської команди це перший виграш такого рангу. А ось український колектив NAVI не зумів пройти в основний етап змагання. Він зазнав поразки в кваліфікаційних матчах проти HellRaisers і Team Empire.

Про проблеми з The International 10

TI10 спочатку повинен був пройти ще в серпні 2020 року в Стокгольмі. Але тоді через пандемію його вирішили відкласти на рік.

У 2021-му турнір планували провести з 5 по 15 серпня. Однак в умовах пандемії для цього потрібно було, щоб влада Швеції визнала кіберспорт повноцінним спортом або хоча б зарахувала сам The International 10 до елітних спортивних заходів. Ні того, ні іншого не сталося. Valve двічі направляла владі Швеції апеляцію, але це не допомогло.

В результаті Valve почала шукати можливість провести кіберспортивний чемпіонат в інших містах Європи. Вибір припав на столицю Румунії Бухарест.

Автор: Назар Степорук