Apple нарешті виконала вказівку суду.

Fortnite знову доступний в App Store майже через п'ять років після того, як Apple забанила гру на платформі за спробу обійти комісію платіжної системи компанії в 30%.

Нагадаємо, у серпні 2020 року Epic вбудувала у Fortnite власну платіжну систему, минаючи податок Apple. "Яблучні" такого не оцінили і моментально видалили гру. Почалася масштабна судова процесія, під час якої Тім Суїні та команда домагалися права використовувати альтернативні платіжні методи в застосунках.

Суд не дав Epic повної перемоги, але дозволив розробникам направляти користувачів на зовнішні сайти для оплати. Apple формально підкорилася, але одразу ж ввела нову комісію на такі платежі та почала лякати користувачів сторонніми системами.

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Навесні 2025 року суд втомився від цих ігор і звинуватив Apple у маніпуляції. Після цього Суїні заявив, що готовий до перемир'я, якщо Apple поширить таку модель на всю свою екосистему.

І ось сьогодні Тім Суїні офіційно повідомив у соцмережах: "Ми повернулися, друзі". Компанії повідомили суду, що врегулювали конфлікт, і гра повернулася в App Store.

Раніше ми розповідали, що розробників Fortnite звинуватили в порушенні закону США через голос Дарта Вейдера в грі. Гільдія кіноакторів стверджує, що покійний Джеймс Ерл Джонс не давав згоду використовувати свій голос у відеоіграх.

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