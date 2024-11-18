Гра вже пішла на золото.

Студія Survios представила геймплейний трейлер свого нового VR-хоррора Alien: Rogue Incursion. Анонс відбувся на офіційному каналі Sony.

Головною героїнею гри виступить Зула Гендрікс, колишня морська піхотинець. Отримавши сигнал лиха від одного зі своїх колишніх колег, вона разом з андроїдом на ім'я Девіс 01 вирушає на віддалену планету Пурдан. Гравцям належить досліджувати похмурі локації дослідницької станції і битися з небезпечними ксеноморфами, яких цього разу буде набагато більше.

В арсеналі Зули будуть різні види зброї, включно з датчиком руху, револьвером і гвинтівкою. Розробники обіцяють напружений геймплей, що передає атмосферу класичних фільмів серії "Чужий".

Гра вже вийшла на золото, що означає завершення основної розробки. Тепер команда зосередиться на фінальному поліруванні та підготовці до випуску.

Реліз Alien: Rogue Incursion заплановано на 19 грудня для платформ Steam VR і PS VR2, а версії для гарнітур Quest очікуються на початку 2025 року.

Нагадаємо, що місяць тому SEGA офіційно підтвердила, що сиквел Alien: Isolation перебуває на ранньому етапі розробки.

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