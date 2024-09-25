Розробники порівняли ціни в Steam і Microsoft Store.

GSC підняла ціни на всі видання S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl у Steam на 80%. Тепер вартість гри близька до ціни з Microsoft Store. Розробники пояснили таке рішення ситуацією на ринку та зазначили, що друга частина Сталкера тривалий час була одним із найдешевших ААА-проектів у Steam.

Коригування цін є необхідністю в поточній ринковій ситуації. Аналізуючи регіональні ціни, S.T.A.L.K.E.R. 2 довго був доступний за однією з найнижчих цін для ААА-гри. Хочемо зазначити, що ми намагалися забезпечити адекватну ціну гри з урахуванням скоригованих цін.

Ціна стандартного видання зросла з 899 гривень до 1400 гривень.

Deluxe Edition подорожчала з 1199 до 1899 гривень.

Ціна Ultimate Edition зросла з 1599 до 2549 гривень.

При цьому представник GSC Game World в офіційному Discord каналі гри зазначив, що коригування цін не стосуватиметься фізичних видань гри і їх можна буде купити за старою ціною. Також гравцям, які вже зробили передзамовлення, не потрібно буде нічого доплачувати.

Відео дня

Реліз S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl заплановано на 20 листопада. Гра вийде на ПК і Xbox Series. Також S.T.A.L.K.E.R 2 буде доступний за передплатою Xbox Game Pass.

У рейтингу Steam серед найочікуваніших ігор "Сталкер 2" перебуває на четвертому місці, поступаючись лише Hollow Knight: Silksong, Monster Hunter Wilds і Frostpunk 2. Замикає топ-5 Deadlock, новий онлайн-шутер від Valve.

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