Вперше анонсований ще 2010 року, гаряче очікуваний шутер готується до релізу в листопаді.

Відомий інтернет-ресурс Rock Paper Shotgun, присвячений відеоіграм, опублікував велике прев'ю гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, у якому розкрив нові деталі українського довгобуду, а також поділився свіжими скріншотами.

Незважаючи на обмежений час гри, журналісти зазначили, що технічний стан сиквела кращий, ніж в оригінального S.T.A.L.K.E.R. на старті. Багів менше, рухи персонажа стали плавнішими, а керування зброєю – зручнішим. Високий бюджет відчувається, "Серце Чорнобиля" – це справжній ААА-блокбастер.

У рамках демоверсії журналісти змогли дослідити зруйнований форпост, взаємодіяти з класичними аномаліями S.T.A.L.K.E.R. і зіткнутися з мутантами. До плюсів віднесли візуальну складову гри, зокрема, деталізацію довкілля, звуковий дизайн і, звісно, атмосферу напруженості та небезпеки.

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STALKER 2 відрізняється від інших актуальних шутерів, надаючи гравцям більше свободи та менше "ведучи за руку" по сюжету. Вони вільні самі іти, куди хочуть і робити те, що вважатимуть за потрібне. Водночас рівень складності в грі також вищий, ніж у сучасних аналогах. І вже перша сутичка з ворогами може виявитися для героя останньою.

Друга частина "Сталкера" створюється на основі спадщини попередніх ігор, але орієнтована для всіх і кожної, зокрема нових гравців. Знати оригінал бажано, але зовсім не обов'язково. Сиквел буде зрозумілий усім, утім, про старих персонажів автори не забули. В одному з останніх трейлерів якраз показували повернення Шрама, протагоніста "Чистого неба".

На скріншотах нижче можна оцінити напівзруйновані споруди Зони, а також можемо оцінити ігровий інтерфейс та інвентар, зокрема, момент отримання трофеїв.

Вперше анонсований ще 2010 року, довгоочікуваний шутер нарешті має вийти 20 листопада на ПК Xbox Series. Раніше STALKER 2 неодноразово переносили, але тепер команда GSC "рахує дні до релізу". Судячи з усього, більше переносів не очікується.

Примітно, що раніше відразу два очікувані тайтли, які мали вийти приблизно в один час зі STALKER 2, офіційно "переїхали" на 2025 рік. Йдеться про Kingdom Come: Deliverance II і Avowed.

У рейтингу Steam серед найочікуваніших ігор Сталкер 2 перебуває на четвертому місці, поступаючись лише Hollow Knight: Silksong, Monster Hunter Wilds і Frostpunk 2. Замикає топ-5 Deadlock, новий онлайн-шутер від Valve.

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