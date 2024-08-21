На перше місце вирвався довгобуд, у якого немає навіть приблизної дати виходу.

У магазині Steam оновився рейтинг найочікуваніших ігор, сформований на основі додавань того чи іншого тайтла до списку бажаного. Довгий час його очолював китайський екшен Black Myth: Wukong, але після вчорашнього гучного релізу пальма першості перейшла іншій новинці.

Тепер найбажанішим тайтлом серед ПК-геймерів є Hollow Knight: Silksong – продовження вже культової "метроїдванії", яку мали випустити ще у 2023 році. Сьогодні у гри все ще немає дати виходу, а її розробники практично не виходять на зв'язок.

На другій сходинці в рейтингу найбільш очікуваних ігор розташувався екшен-слешер Warhammer 40,000: Space Marine 2, дата релізу якого – 9 вересня 2024 року. Третю позицію посів Frostpunk 2 – продовження однієї з найкращих стратегій останніх років, яке теж виходить у вересні.

Також у топі не обійшлося без української гри. Так, на п'ятій позиції розташувався шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl від української студії GSC Game World. Його реліз заплановано на 20 листопада. Ознайомитися з усім списком можна тут.

Hollow Knight: Silksong: докладніше про гру

Це екшен-платформер і продовження хітової Hollow Knight від студії Team Cherry. Спочатку Silksong задумувалася як доповнення, але з часом масштаби проекту розширилися, тому його випустять як окрему гру.

У другій частині головною героїнею стане Хорнет, захисниця руїн Халлоунеста з першої частини. Вона потрапила в невідоме королівство і збирається здійснити паломництво на його вершину.

Hollow Knight: Silksong, як і оригінал, виконаний у форматі метроідванії. Гра усипана різними секретами, а після проходження відкриється такий собі режим "Шовкова душа", який кине виклик умілим гравцям. Останній показ гри відбувся у 2022 році.

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