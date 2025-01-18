Журналісти похвалили класичну формулу серії, але поки не розуміють, як працюватимуть нововведення.

Ігрові журналісти вже поділилися першими враженнями про те, як Sid Meier's Civilization VII намагається вкотре переосмислити формулу глобальної стратегії. Судячи з прев'ю, Firaxis впровадили кілька радикальних змін у структуру геймплея, при цьому намагаючись зберегти впізнаваний дух "Цивілізації".

За словами журналістів IGN, ключовим нововведенням стала система трьох епох: Стародавності, Досліджень і Сучасності. У кожній з них гравцям належить керувати однією і тією ж історичною особою, але при цьому змінювати цивілізацію, всього за одну партію ви зможете побувати, наприклад, і в ролі єгиптян, і в ролі монголів, зберігши при цьому обраного лідера.

Також відзначається спрощення дипломатії: замість довгих переговорів усі відносини з іншими державами зводяться до впливу, який накопичується і витрачається подібно до інших ресурсів. Деякі шанувальники серії побоюються, що така спрощена дипломатія може позбавити гру частини атмосферності, однак автори матеріалу вбачають у цьому шанс позбавити кампанію зайвих умовностей.

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Видання TheGamer підкреслює, що механіка зміни епох супроводжується кризою, яка виникає на рубежі переходу і вносить різноманітність у звичну рутину. При цьому, коли епоха завершується, деякі аспекти цивілізації обнуляються або перебудовуються, а другорядні міста стають поселеннями, що вимагають від гравця нових вкладень.

У TheGamer особливо хвалять появу Армійських командирів, унікальних юнітів, навколо яких можна згрупувати цілий загін. Це не тільки спрощує управління великими арміями, а й додає гнучкості в боях, оскільки такі командувачі отримують унікальні поліпшення і навички.

Журналісти з WindowsCentral, які провели в тестовій версії понад 20 годин, відзначають, що новинка багато в чому повертається до менш "мультяшного" стилю, ніж Civilization 6, і більше нагадує п'ятірку. Ключовий акцент зроблено на те, щоб гравці в будь-який момент партії не застрявали в одноманітному менеджменті та постійно відчували стимулюючі завдання: чи то розширення міст, чи то отримання впливу, чи то участь у морських експедиціях, чи то взаємодія з ворожими (або нейтральними) державами. "Безнадійна залежність після першої гри", написали в заголовку оглядачі видання.

Однак деякі оглядачі нарікають на те, що різке обнулення міст під час переходу між епохами може здатися надмірним. Так, журналісти скаржаться, що подібний "софт-ресет" порушує цілісність прогресу від античності до сучасності.

Також зустрічається критика з приводу дипломатії, що стала надто формалізованою: перехід від нюансованих переговорів до простої витрати очок впливу виглядає для деяких гравців кроком назад. Частина оглядачів побоюється, що така система може з часом зменшити масштабність і непередбачуваність взаємодій між лідерами.

Також наголошується, що серйозних проблем із продуктивністю не виявлено навіть у попередній збірці. Оглядачі називають оптимізацію багатообіцяючою і зазначають, що Firaxis зробила роботу над помилками, врахувавши досвід із Civ 6.

З технічного боку Civilization 7 має міцний вигляд: наголос на великі епохи дав змогу оптимізувати не тільки геймплей, а й візуальну складову. За словами оглядачів, у грі комфортно орієнтуватися завдяки оновленій карті та продуманим інтерфейсам, а перехід між епохами відчувається як міні-рестарт, який освіжає загальний хід кампанії.

Водночас розробники не забувають про глибину: система міст, тепер розділених на повноцінні столиці та міста, а також поселення, ускладнює прийняття рішень, необережна забудова може обернутися проблемами в майбутньому.

Повноцінно оцінити, як саме Firaxis балансує традиційні 4X-елементи з масштабними нововведеннями, вдасться вже 11 лютого, коли Sid Meier's Civilization 7 офіційно вийде на ПК і консолях.

Раніше ми розповідали, що журналісти залишилися в захваті від перших 10 годин Kingdom Come: Deliverance 2.

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