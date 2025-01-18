Ігрові журналісти вже поділилися першими враженнями про те, як Sid Meier's Civilization VII намагається вкотре переосмислити формулу глобальної стратегії. Судячи з прев'ю, Firaxis впровадили кілька радикальних змін у структуру геймплея, при цьому намагаючись зберегти впізнаваний дух "Цивілізації".
За словами журналістів IGN, ключовим нововведенням стала система трьох епох: Стародавності, Досліджень і Сучасності. У кожній з них гравцям належить керувати однією і тією ж історичною особою, але при цьому змінювати цивілізацію, всього за одну партію ви зможете побувати, наприклад, і в ролі єгиптян, і в ролі монголів, зберігши при цьому обраного лідера.
Також відзначається спрощення дипломатії: замість довгих переговорів усі відносини з іншими державами зводяться до впливу, який накопичується і витрачається подібно до інших ресурсів. Деякі шанувальники серії побоюються, що така спрощена дипломатія може позбавити гру частини атмосферності, однак автори матеріалу вбачають у цьому шанс позбавити кампанію зайвих умовностей.
Видання TheGamer підкреслює, що механіка зміни епох супроводжується кризою, яка виникає на рубежі переходу і вносить різноманітність у звичну рутину. При цьому, коли епоха завершується, деякі аспекти цивілізації обнуляються або перебудовуються, а другорядні міста стають поселеннями, що вимагають від гравця нових вкладень.
У TheGamer особливо хвалять появу Армійських командирів, унікальних юнітів, навколо яких можна згрупувати цілий загін. Це не тільки спрощує управління великими арміями, а й додає гнучкості в боях, оскільки такі командувачі отримують унікальні поліпшення і навички.
Журналісти з WindowsCentral, які провели в тестовій версії понад 20 годин, відзначають, що новинка багато в чому повертається до менш "мультяшного" стилю, ніж Civilization 6, і більше нагадує п'ятірку. Ключовий акцент зроблено на те, щоб гравці в будь-який момент партії не застрявали в одноманітному менеджменті та постійно відчували стимулюючі завдання: чи то розширення міст, чи то отримання впливу, чи то участь у морських експедиціях, чи то взаємодія з ворожими (або нейтральними) державами. "Безнадійна залежність після першої гри", написали в заголовку оглядачі видання.
Однак деякі оглядачі нарікають на те, що різке обнулення міст під час переходу між епохами може здатися надмірним. Так, журналісти скаржаться, що подібний "софт-ресет" порушує цілісність прогресу від античності до сучасності.
Також зустрічається критика з приводу дипломатії, що стала надто формалізованою: перехід від нюансованих переговорів до простої витрати очок впливу виглядає для деяких гравців кроком назад. Частина оглядачів побоюється, що така система може з часом зменшити масштабність і непередбачуваність взаємодій між лідерами.
Також наголошується, що серйозних проблем із продуктивністю не виявлено навіть у попередній збірці. Оглядачі називають оптимізацію багатообіцяючою і зазначають, що Firaxis зробила роботу над помилками, врахувавши досвід із Civ 6.
З технічного боку Civilization 7 має міцний вигляд: наголос на великі епохи дав змогу оптимізувати не тільки геймплей, а й візуальну складову. За словами оглядачів, у грі комфортно орієнтуватися завдяки оновленій карті та продуманим інтерфейсам, а перехід між епохами відчувається як міні-рестарт, який освіжає загальний хід кампанії.
Водночас розробники не забувають про глибину: система міст, тепер розділених на повноцінні столиці та міста, а також поселення, ускладнює прийняття рішень, необережна забудова може обернутися проблемами в майбутньому.
Повноцінно оцінити, як саме Firaxis балансує традиційні 4X-елементи з масштабними нововведеннями, вдасться вже 11 лютого, коли Sid Meier's Civilization 7 офіційно вийде на ПК і консолях.
Раніше ми розповідали, що журналісти залишилися в захваті від перших 10 годин Kingdom Come: Deliverance 2.