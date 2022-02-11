УНІАН отримав ексклюзивне повідомлення від представників PlayStation щодо майбутнього нововведення.

Нещодавно Sony випустила бета-версію свіжого оновлення прошивки для PlayStation 5 і PlayStation 4. Воно містить багато корисних функцій, наприклад, на PS5 з'явиться можливість фільтрувати ігри в колекції за жанрами і створювати відкриті або приватні групові чати. Однак для українців апгрейд програмного забезпечення має особливе значення, так як він додасть підтримку їх рідної мови. Поки що вона доступна тільки в бета-версії, яку може протестувати обмежена кількість користувачів в шести країнах світу. Але коли оновлення офіційно запуститься, гравці зможуть вибрати українську мову інтерфейсу на PS4 і PS5.

УНІАН отримав ексклюзивний коментар від представників PlayStation з приводу майбутнього нововведення: "Підтримку української мови було додано до бета-оновлень системного програмного забезпечення консолей PS5 та PS4, яке вийшло у 6 країнах. Бета-оновлення поки ще не доступне для гравців в Україні. Ми будемо раді розпочати впровадження цього функціоналу в усьому світі у фінальній версії ПЗ пізніше цього року.".

Що значить додання української мови

Користувачі з нашої країни зможуть вибрати рідну мову для інтерфейсу PlayStation 5 і PlayStation 4. Все меню і магазин PS Store будуть відображатися українською.

Раніше Sony додала часткову підтримку української у веб-версії PlayStation Store. Це сталося в 2019 році, а тепер мова буде повноцінно реалізована на консолях японської компанії.

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